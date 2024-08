Berlin - Eine betrunkene E-Scooter-Fahrerin hat bei einer Kontrolle in Berlin Polizisten angegriffen und verletzt. Die 31-jährige Frau war am Donnerstagabend gegen Mitternacht auf der Kantstraße in Charlottenburg aufgefallen, weil sie unsicher fuhr und dabei auch noch ein alkoholisches Getränk in der Hand hielt, wie die Polizei mitteilte.

Als Polizisten sie kontrollierten, bedrohte und beleidigte sie die Beamten. Bei der folgenden Festnahme griff die Frau zwei Polizisten an, die Blutergüsse erlitten. Außerdem habe sie ihren Kopf auf den Gehweg geschlagen, so die Polizei. Der Frau wurde Blut abgenommen, gegen sie wird jetzt ermittelt.