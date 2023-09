Boxberg - Eine 76-Jahre alte Frau ist in der Nähe von Boxberg unter Alkoholeinfluss mit ihrem Auto verunglückt und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte, war die Seniorin am Vortag mit einem Kleinwagen auf der Straße zwischen Kaschel und Zimpel unterwegs, als sie plötzlich von der Straße abkam. Der Wagen überfuhr einen Begrenzungspfahl, beschädigte einen Telekommunikationsmast, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte befreiten die Rentnerin aus ihrem Fahrzeug. Ein Test ergab bei der Frau einen Wert von 1,66 Promille. Sie kam ins Krankenhaus und muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.