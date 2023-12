Betrunkene stehlen Nussknacker vom Weihnachtsmarkt in Halle

Halle - Betrunkene haben einen lebensgroßen Nussknacker vom Weihnachtsmarkt in Halle gestohlen. Die Polizei wurde auf die drei Diebe aufmerksam, da die Füße des Nussknackers aus dem Fluchtfahrzeug ragten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Kontrolle am Samstagabend im Ortsteil Bruckdorf stellten die Beamten zudem fest, dass der 25-jährige Fahrer des Autos laut Mitteilung erheblich alkoholisiert war. Dem 25-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Nussknacker wurde dem Weihnachtsmarkt wieder übergeben.