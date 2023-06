Burg - Ein Betrunkener hat einen ebenfalls betrunkenen 36-Jährigen in Burg im Jerichower Land mit einer Scherbe von einer Glasflasche attackiert. Der 36-Jährige habe dabei Schnittverletzungen im Gesicht erlitten, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. In der Folge habe der 36-Jährige dem 23-jährigen Angreifer noch mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Motiv für die Attacke des 23-Jährigen am Freitagabend sei eine verbale Streitigkeit der beiden vor einem Spätshop gewesen. Beide Männer wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.