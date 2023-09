Liebenburg - Ein betrunkener Autofahrer ist in Liebenburg (Landkreis Goslar) an einer Ampel eingeschlafen und hat dadurch einen Stau auf der B6 verursacht. Da das Auto auch bei Grün nicht weiterfuhr, ging ein anderer Fahrer zu dem Wagen, bemerkte den schlafenden Mann und weckte ihn, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab noch am Freitagnachmittag einen Wert von 1,58 Promille. Gegen den 53 Jahre alten Mann wurde ein Verfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt.