Schmölln - Nach einem Unfall hat ein unbeteiligter betrunkener Autofahrer einen Polizisten angesprochen und damit eine Anzeige kassiert. Der 65-Jährige war am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Autobahn 4 in Richtung Frankfurt unterwegs, als es auf der Strecke vor ihm zu einem Unfall kam, wie die Polizei mitteilte. Ein 34-Jähriger aus Rheinland-Pfalz war von der Fahrbahn abgekommen und mit der Betongleitwand kollidiert. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 10.000 Euro.

Für Bergungsarbeiten wurde die Autobahn kurzzeitig gesperrt. Der 65 Jahre alte Mann aus der Region Greiz stand mit seinem Auto direkt vor der Absperrung. Er fragte einen Polizisten vor Ort, ob er an der Sperrung vorbeifahren könne. Dabei fiel dem Beamten der Alkoholgeruch auf. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,99 Promille. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Außerdem wurde eine Anzeige gegen ihn angefertigt.