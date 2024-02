Tangerhütte - Ein betrunkener Autofahrer hat in Tangerhütte in der Altmark erhebliche Verwüstung verursacht. Der 23-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen durch mehrere an die Straße angrenzende Gärten gerauscht, teilte die Polizei in Stendal mit. Zäune und Hecken sowie Gebäudeteile seien dabei stark beschädigt worden. Das Auto habe nur noch Schrottwert. Der Gesamtschaden liege ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich, Menschen wurden nicht verletzt.

Der Mann musste laut Polizei seinen Führerschein abgeben, ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zwei Zeugen hatten die Irrfahrt beobachtet und die Polizei verständigt.