Plaue - Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag im Ilm-Kreis einen tödlichen Unfall verursacht. Eine 89-jährige Frau starb im Anschluss im Krankenhaus an ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der 38-jährige Autofahrer sei zuvor auf der Landesstraße 2149 von Liebenstein nach Plaue unterwegs gewesen, als er nach Angaben der Polizei in einer Rechtskurve ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte. Der 38-Jährige habe es daraufhin nicht geschafft, wieder rechtzeitig auf die eigene Fahrbahn zu gelangen, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto kam. Beide Menschen in diesem wurden schwer verletzt. Sowohl die 62-jährige Fahrerin des Autos als auch die 89-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Rettung kam ein Hubschrauber zum Einsatz.

Ein Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Mann ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von rund 2,1 Promille. Zudem habe ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und auf Amphetamin/Methamphetamin reagiert, hieß es. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass der 38-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß.