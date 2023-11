Betrunkener beschädigt in Bautzen mindestens 29 Autos

Bautzen - In Bautzen hat ein betrunkener 20-Jähriger an einer großen Zahl von Autos die Spiegel abgetreten. Nach einem Zeugenhinweis stellten Beamte den Mann in der Nacht zum Sonntag, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten zählten zunächst 29 beschädigte Fahrzeuge. „Es ist durchaus möglich, dass weitere hinzukommen“, hieß es. Der Schaden liege bei mehreren Tausend Euro. Bei dem Tatverdächtigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,74 Promille festgestellt, auch ein Drogentest verlief positiv.