Sandersdorf-Brehna - Ein betrunkener Mann ist in Sandersdorf-Brehna bei Halle (Saale) mit seinem Kopf in einem Brückengeländer steckengeblieben. Der 39-Jährige konnte von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Alkoholtest habe einen vorläufigen Wert von 1,26 Promille ergeben. In die missliche Lage ist der Mann im Ortsteil Petersroda nach eigener Sicht der Dinge geraten, weil er auf der Suche nach verlorenen Gegenständen gewesen war.