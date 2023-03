Berlin - Ein betrunkener Autofahrer hat im Rausch mehrere Autos beschädigt. Passanten sahen den 42-Jährigen am Donnerstagabend in der Feurigstraße in Schöneberg nach links von der Straße abkommen und gegen ein parkendes Auto fahren, berichtete die Polizei am Freitag. Durch den Unfall sei ein weiteres Auto beschädigt worden. Der Mann sei regungslos im Wagen sitzen geblieben. Alarmierte Polizisten versuchten demnach, ihn durch Rufen und Klopfen anzusprechen. Als das nicht klappte, schlugen die Beamten die Fensterscheibe ein und öffneten die Autotür.

Der 42-Jährige blieb demnach unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille. Auf dem Beifahrersitz habe eine leere Schnapsflasche gelegen. Ob der Mann kurzzeitig bewusstlos war oder schlief, war zunächst unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen laufen.