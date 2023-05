Erfurt - Mit Böllerwürfen auf zwei Frauen hat ein Betrunkener in Erfurt nach eigenen Angaben die Krönung von Charles III. zum britischen König gefeiert. Ein 58-Jähriger habe am Samstagmittag gezielt die zwei Frauen beworfen, teilte die Polizei am Abend mit. Auf Nachfrage gab er demnach an, die Krönung des britischen Monarchen bejubelt zu haben.

Der Mann wurde nach Zeugenhinweisen in seiner Wohnung aufgegriffen. Eine Messung des Atemakoholwertes habe 2,11 Promille ergeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Frauen seien beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort gewesen, hieß es. Es werde davon ausgegangen, dass sie unverletzt seien. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.