Templin - Ein Mann hat in Templin (Landkreis Uckermark) einen Polizeibeamten attackiert und leicht verletzt. Der Mann war am Sonntagmorgen mit einem anderen Mann in Streit geraten und wollte diesen attackieren, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizei unterband den Angriff und erteilte einen Platzverweis gegen den Mann. Daraufhin griff der deutlich alkoholisierte Mann die Beamten an, woraufhin die Polizisten einen Taser einsetzten und den Angreifer fixierten. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ein Polizist erlitt Verletzungen an der Hand.