Stiftung Thüringer Schlösser

Renaissanceschloss vor Sanierung: Saisonschluss in Museen

Nicht alle Museen und Ausstellungen in Thüringen sind ganzjährig geöffnet. Für einige geht die Saison in der Regel Ende Oktober zu Ende, am Reformationstag hoffen sie nochmals auf Gäste.