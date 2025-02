Der Lkw-Fahrer wollte an der Autobahn auf einen Parkplatz fahren. Dort übersah er allerdings einen parkenden Lkw. Es entstand hoher Sachschaden.

Auf der Autobahn 2 ist ein Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz in einen parkenden Lkw gekracht. (Symbolbild)

Burg - Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 2 zwischen Ziesar und Theeßen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fuhr der 54 Jahre alte Fahrer am Parkplatz Wüstenforst von der Autobahn ab. Dort habe er einen parkenden Lkw übersehen, der im Zufahrtsbereich des Parkplatzes gestanden habe. An beiden Sattelzügen sei ein hoher Sachschaden entstanden. Der Unfallverursacher wurde laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Burg gebracht. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,31 Promille ergeben. Der Fahrer des zweiten Lkw sei nicht verletzt worden.