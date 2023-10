Winsen - Ein betrunkener Autofahrer ist in Winsen (Aller) ungebremst mit seinem Wagen gegen eine abgestellte Polizeistreife gefahren. Das Streifenfahrzeug stand am Samstag samt Blaulicht und Warnblinker auf einer Straße, um einen zuvor passierten Unfall zu sichern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dies übersah der 55-jährige Autofahrer offenbar. Durch den Aufprall wurden sowohl sein Auto als auch der Polizeiwagen erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Ein Krankenwagen brachte den Unfallverursacher ins Krankenhaus. Es stellte sich heraus, dass der 55-Jährige alkoholisiert am Steuer saß. Bei ihm wurde nach Angaben der Polizei ein Atemalkoholwert von knapp 1,5 Promille festgestellt. Da sich zum Unfallzeitpunkt niemand im Streifenwagen befand, gab es keine weiteren Verletzten.