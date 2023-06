Erfurt - Ein betrunkener Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Ruhla (Wartburgkreis) schwer verletzt. Der Mann wurde in der Nacht zu Samstag mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte der 59-Jährige gerade abbiegen als er zu Fall kam. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,1 Promille gemessen. Laut Polizei läuft gegen ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.