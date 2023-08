Frankenberg - Ein 40 Jahre alter Betrunkener ist beim Abbiegen von seinem Fahrrad gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei am Freitagabend im Frankenberger Ortsteil Dittersbach (Landkreis Mittelsachsen) abgebogen und habe sich am Kopf schwer verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine Atemkontrolle habe einen Promillewert von 1,42 ergeben.