Ein Mann wird am Ostersonntag in Dessau von der Polizei angehalten. Er bekommt eine Anzeige und wird belehrt, nicht weiterzufahren. Kurze Zeit später wird erneut auf dem Fahrrad gesichtet.

Dessau - Die Polizei hat in Dessau (Landkreis Dessau-Köthen) zweimal kurz hintereinander einen Betrunkenen beim Radfahren erwischt. Eine Streife kontrollierte den 50-Jährigen am Ostersonntag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach roch der Mann stark nach Alkohol.

Ein Alkoholtest ergab 2,13 Promille Atemalkohol. Ihm wurde Blut abgenommen, eine Anzeige wurde gestellt. Bevor der Mann seinen Weg fortsetzen durfte, wurde er eindringlich belehrt, dass er nicht weiter mit dem Fahrrad fahren dürfe.

Etwa eine Stunde später erwischte die dieselbe Streife den Mann erneut auf seinem Rad. Diesmal wurden 1,95 Promille Atemalkohol gemessen. Ihm wurde erneut Blut abgenommen und eine weitere Strafanzeige gestellt, wie es hieß.