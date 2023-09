Weißenfels - Ein betrunkener 43-Jähriger soll sich in Weißenfels an Zirkusgehegen zu schaffen gemacht haben. Da die Polizei eintraf, bevor der Mann am Montagabend Tiere freilassen konnte, habe er die Beamten mit Fäusten attackiert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein und legten dem stark alkoholisierten Mann Handschellen an. Auf dem Weg ins Krankenhaus soll der 43-Jährige die Polizisten zudem mehrfach beleidigt haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille.

Der mutmaßliche Täter muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Um welche Tiere es sich in den Gehegen handelte, war zunächst unklar.