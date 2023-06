Saalfeld - Ein Betrunkener hat zu nächtlicher Stunde in Saalfeld laut schreiend mit einer Axt eine Haustür eingeschlagen. Verletzt wurden niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mehrere Bewohner des Hauses hatten demnach am frühen Samstagmorgen die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, hatte der 37-Jährige den Durchbruch gerade geschafft. Er wurde festgenommen und die Axt sichergestellt. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille gemessen.

Warum der Mann in jenes Haus eindringen wollte, konnte die Polizei nicht sagen. Seine Wohnung habe sich dort nicht befunden. Ein Notarzt entschied, dass der 37-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden sollte.