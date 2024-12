In einer Bar in Neukölln trinken zwei Männer ein Bier. Einer von ihnen zieht plötzlich eine Waffe. Was ist bislang über den Vorfall bekannt?

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Neukölln einen Betrunkenen festgenommen, der in einer Bar mit einer Pistole hantiert haben soll. Der 37-Jährige trank in der vergangenen Nacht in dem Lokal an der Sonnenallee mit einem Mann ein Bier, wie die Polizei mitteilte. Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen zufolge soll er dann unvermittelt die Waffe gezogen haben.

Den Angaben zufolge verließ der Mann die Bar. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen ihn in der Brusendorfer Straße fest. In der Nähe fanden sie eine scharfe Schusswaffe. Ein Alkoholtest ergab 2,5 Promille Atemalkohol. Nachdem unter anderem seine Identität festgestellt wurde, kam er wieder auf freien Fuß.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ob die Waffe ihm gehört, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge besitzt er keinen Waffenschein.