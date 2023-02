Region Hannover - Die Bevölkerungszahl in der Region Hannover ist deutlich gestiegen und hat einen Rekordwert erreicht. Zum Jahresende betrug die Einwohnerzahl insgesamt 1.195.969 Menschen, ein Plus von 738 im Vergleich zum dritten Quartal mit Stichtag 30. September 2022, wie Regionssprecherin Frauke Bittner am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig ist es auch die höchste bislang ermittelte Zahl mit erstem Wohnsitz in der Region.

Auch die Landeshauptstadt Hannover ist angesichts des Zuzugs von geflüchteten Menschen aus der Ukraine deutlich gewachsen. Binnen eines Jahres stieg die Einwohnerzahl um 8537 Menschen.

In der Region am stärksten gestiegen ist die Zahl ausländischer Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Mit 7839 Menschen leben 6827 Ukrainerinnen und Ukrainer mehr in den Städten und Gemeinden des Umlands als Ende 2021. Das entspricht einem Zuwachs von 675 Prozent, wie Bittner weiter mitteilte.

In 8 der 21 Städten und Gemeinden der Region Hannover stieg die Bevölkerungszahl. Die Stadt Langenhagen erzielte mit einem Plus von 132 Personen zum Jahresende den stärksten Zuwachs im Vergleich zum dritten Quartal, gefolgt von Neustadt am Rübenberge mit 69 und Barsinghausen mit 59 Menschen.