Zwei Maskierte betreten in der Nacht einen Spätkauf in Hellersdorf. Sie können Beute machen. Die Polizei ermittelt.

Berlin - Bewaffnete Räuber haben in Berlin-Hellersdorf einen Spätkauf überfallen. Zwei Maskierte betraten in der Nacht den Laden in der Alten Hellersdorfer Straße, wie die Polizei mitteilte. Während einer der Täter einen Angestellten und einen Kunden mit einer Schusswaffe bedrohte und die beiden aufforderte, sich vom Verkaufstresen wegzubewegen, stahl der andere mehrere Zigarettenpackungen. Anschließend stiegen die beiden mit ihrer Beute zu einem dritten Täter in ein Auto und fuhren davon. Die Polizei ermittelt.