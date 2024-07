Berlin - Nachdem er bewaffnet seine Mutter bedroht hat, ist ein 48-Jähriger in Marzahn-Hellersdorf festgenommen worden. Die Polizei sei am Samstagabend mehrfach wegen häuslicher Gewalt in ein Mehrfamilienhaus gerufen worden, teilte sie mit. Der Mann sei seiner Wohnung verwiesen worden, jedoch wiedergekehrt und habe sich dort verschanzt. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) sei in die Wohnung eingedrungen und habe ihn in der Wohnung festgenommen.

Während der Einsätze seien eine Schreckschusswaffe, eine scharfe Schusswaffe, Messer, Degen, Äxte sowie ein Elektroschockgerät beschlagnahmt worden. Der Festgenommene kam in Gewahrsam.