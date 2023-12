Dresden - Ein bewaffneter Mann hat in Dresden einen Supermarkt überfallen. Der Täter sei am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in den Laden gekommen und habe eine 44 Jahre alte Verkäuferin mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Frau die Kasse öffnete, griff der Mann hinein. Er habe Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich erbeutet. Danach flüchtete der Täter. Die Verkäuferin sei unverletzt geblieben.