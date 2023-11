Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Bremen

Bremen - Drei mit Messern bewaffnete Täter haben eine Tankstelle in Bremen überfallen. Sie bedrohten einen 20 Jahre alten Mitarbeiter und forderten Bargeld aus der Kasse und Zigaretten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit ihrer Beute flüchteten sie am späten Freitagabend. Die Täter waren nach Angaben der Polizei zwischen 16 und 18 Jahre alt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben.