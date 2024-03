Grüne Oasen, in denen sich auch Bienen wohlfühlen, Wiederherstellung von natürlichen Auenlandschaften: Mit solchen Naturschutzprojekten können Thüringer Kommune nun bei einem Wettbewerb punkten.

Eine bunte Blumenwiese, aufgenommen am Eingang zum Hofwiesenpark.

Erfurt - Kommunen können sich nun für den diesjährigen Thüringer Naturschutzpreis bewerben. Teilnehmen können etwa Städte, Gemeinden, Dörfer und Ortsteile mit innovativen Naturschutz-Projekten. Bewerbungsschluss ist der 22. Mai, wie die zuständige Stiftung Naturschutz Thüringen am Montag mitteilte. Die Projekte sollten Natur im öffentlichen Raum in Siedlungsgebieten aufwerten. Jedes Stück Grün im stark bebauten Umfeld sorge für mehr Versickerung von Regenwasser und beeinflusse das Kleinklima positiv, hieß es. „Dabei möchten wir insbesondere Städte, Dörfer oder Gemeinden auszeichnen, die neben der Erhöhung von Biodiversität zum Beispiel auch zum Klima- und Hochwasserschutz beitragen“, sagte Carlotta Schulz, stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Naturschutz Thüringen, laut Mitteilung. Das Motto in diesem Jahr lautet „Stadtnatur, Landnatur: meine Natur“.

Die Stiftung Naturschutz Thüringen vergibt seit 2008 alle zwei Jahre den Thüringer Naturschutzpreis. Eine von der Stiftung berufene Fachjury entscheidet über die Vergabe. Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert.