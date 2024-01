Leipzig - Die Stadt Leipzig will auch in diesem Jahr den Jazznachwuchspreis vergeben. Die Bewerbungsunterlagen müssen bis 31. März im Kulturamt eingereicht werden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Um den Preis können sich Musikerinnen, Musiker und Ensembles bewerben, die auf dem Gebiet des Jazz tätig sind und eine besondere künstlerische Entwicklung erwarten lassen. Die Bewerber dürfen nicht älter als 30 Jahre alt sein und ihren Lebensmittelpunkt in Leipzig beziehungsweise in den Landkreisen Nordsachsen oder Leipzig haben. Das Preisgeld beträgt 6500 Euro.