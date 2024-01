Dresden - Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt hat den 12. Sächsischen Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ eingeläutet. Der CDU-Politiker rief am Freitag alle Dörfer in Sachsen auf, sich an dem Landeswettbewerb zu beteiligen. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen den Angaben nach engagierte Einwohner, die ihr Dorf attraktiver machen und die Dorfgemeinschaft voranbringen.

„Bürger, Unternehmen, Vereine und die Gemeinde können sich gemeinsam zur Entwicklung im Dorf verständigen und neue kreative Ideen entwickeln“, sagte Schmidt. Solche gemeinsamen Vorhaben seien wichtig für das Miteinander im Dorf.

Teilnehmen können Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern. Eine Jury soll die Leistungen in den Dörfern anhand der jeweiligen Ausgangslage und der individuellen Möglichkeiten bewerten. Die Teilnahme am Wettbewerb kann in Abstimmung mit der Gemeinde durch verschiedene Träger selbst in die Hand genommen werden - etwa durch den Ortschaftsrat oder den Heimatverein.

Sieger im ersten Teil des Wettbewerbs erhalten eine Auszeichnung und qualifizieren sich für die nächste Runde des Wettbewerbs - die Teilnahme am Landeswettbewerb im Jahr 2025. Der Wettbewerb läuft über drei Etappen - in den Landkreisen im Jahr 2024, im Landesvergleich im Jahr 2025 und auf Bundesebene im Jahr 2026. Dörfer können sich bis zum 5. Mai 2024 zum Wettbewerb anmelden.