Meppen - Nach mehr als einer Woche können rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner eines infolge des Hochwassers evakuierten Altenheims in Meppen in ihre Einrichtung zurückkehren. Eine entsprechende Anordnung zur Evakuierung sei am Montag aufgehoben worden, sagte eine Sprecherin der Stadt im Emsland. Die Hochwasserlage sei stabil, die Wasserstände an Ems und Hase würden stagnieren oder langsam sinken.

Das direkt an der Ems liegende Alten- und Pflegeheim war am 28. Dezember vorsorglich evakuiert worden. Insgesamt brachten Helfer des Deutschen Roten Kreuzes 52 Bewohnerinnen und Bewohner zur Sicherheit aus dem „Haus Emsblick“ in andere Einrichtungen. Bei der Evakuierung habe es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt, hieß es.