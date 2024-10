Ein Heim in Neschwitz wird evakuiert, nachdem ein Rauchmelder ausgelöst hatte.

Alarm in Betreuungseinrichtung

In einem Pflegeheim in Neschwitz löste ein Rauchmelder Alarm aus. (Symbolbild)

Neschwitz - Ein Pflegeheim in Neschwitz im Landkreis Bautzen ist wegen Rauchs evakuiert worden. 40 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Gebäude verlassen, wie die Polizei mitteilte. Im Dachgeschoss hatte zuvor am Freitagabend ein Alarm ausgelöst und es wurde eine leichte Rauchentwicklung bei einer Pellet-Heizung festgestellt. Verletzt wurde niemand. Bis zur Klärung der Ursache kamen die Bewohner zunächst in anderen Einrichtungen und bei Verwandten unter.