Hannover - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover haben die Bewohner zwischenzeitlich ihre Wohnungen verlassen müssen. Das Feuer war am späten Dienstagabend in einem Keller ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Noch in der Nacht konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Den Angaben zufolge liegt der Schaden bei etwa 25.000 Euro. Verletzte gab es nicht. Um den Brand zu löschen, waren 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache war laut Polizei zunächst noch unklar.