Königsee - Eine Bewohnerin ist kurz nach dem Brand eines Einfamilienhauses im Königseer Ortsteil Unterköditz (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) gestorben. Vier weitere Menschen sind zum Teil schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. Demnach wurden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Freitag zu dem brennenden Haus gerufen. Nach Hinweisen von Zeugen drangen Feuerwehrleute in das Haus ein und retteten zwei Menschen. Eine Frau starb kurz darauf. Rund zweieinhalb Stunden später war der Brand dann unter Kontrolle. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei am Freitagmorgen war nur ein Mensch in dem Haus gemeldet. Die anderen Personen seien ersten Erkenntnissen nach wohl zu Besuch gewesen. Zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden machte die Polizei bislang keine Angaben.

Wegen der Löscharbeiten wurde das Haus von der Strom-, Gas- und Wasserversorgung getrennt. Dabei kam es auf der angrenzenden Bundesstraße 88 zu einem Auffahrunfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Die Straße wurde daraufhin zeitweise voll gesperrt. Details zum Unfallhergang sowie zur Schwere der Verletzungen sind bislang nicht bekannt.