Bewölkt und etwas regnerisch in Sachsen

Dresden - Wolken und etwas Regen erwarten die Menschen in Sachsen. Der Tag beginnt wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Im Tagesverlauf verdichtet sich dann die Wolkendecke, nahe der Grenze zu Brandenburg tritt etwas Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad. Nachts wird es wolkig, in der Oberlausitz zeitweise stark bewölkt und regnerisch. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad ab.

Am Freitag bleibt es bewölkt, im Norden kommt es zu Regen. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 18 und 21 Grad. In der Nacht zum Samstag halten sich die Wolken am Himmel, gebietsweise tritt leichter Regen auf. Auf dem Fichtelberg kommt es den Meteorologen zufolge zu stürmischen Böen. Die Temperaturen gehen auf Werte zwischen 10 und 16 Grad zurück.