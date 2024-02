Dresden - Wind und Regen bestimmen die Wetterlage in Sachsen zum Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, startet der Tag zunächst mit Regen und dichten Wolken am Himmel. Oberhalb von 600 Meter fällt ein wenig Schnee, dabei tritt Glätte auf. Am Nachmittag ziehen die Schauer dann ab. Auf dem Fichtelberg kommt es zu schweren Sturmböen - bei Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad.

In der Nacht auf Samstag bleibt es stark bewölkt, gelegentlich regnet es leicht. Es werden vereinzelt stürmische Böen erwartet, auf dem Fichtelberg treten schwere Sturmböen auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 3 und 7 Grad.

Am Samstag wird es laut Vorhersage weiterhin bedeckt, dabei regnet es leicht. Im Tiefland können Windböen, auf dem Fichtelberg teils schwere Sturmböen auftreten. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. Nachts hält sich die Wolkendecke und örtlich kommt es zu Regen. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 9 Grad ab.

Der Sonntag zeigt sich ebenfalls stark bewölkt und regnerisch - bei Temperaturen zwischen 9 und 11 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt, die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad.