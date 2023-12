Bewölkter Samstag in Sachsen-Anhalt: Im Süden teils Sonne

Magdeburg - Der Samstag wird größtenteils bewölkt in Sachsen-Anhalt - zwischendurch zeigt sich aber vor allem in der Südhälfte die Sonne. Regnen soll es nicht, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs bis neun, im Harz bei vier bis sechs Grad.

Bewölkt und trocken geht es nachts weiter bei acht bis vier Grad. Am Sonntagnachmittag ziehen sich die Wolken im Süden zurück. Regen gibt es bei Höchsttemperaturen von neun bis elf, im Harz sechs bis zehn Grad, nicht.

Die Nacht zum Montag bringt einen klaren Himmel, nur in der Altmark und in der Börde ist es bewölkt. Es kühlt ab auf sechs bis zwei Grad. Am Montag scheint im Süden des Landes die Sonne, im Norden ist es bewölkt bei sieben bis zehn, im Harz zwei bis sieben Grad.