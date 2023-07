Bewölkter und regnerischer Dienstag in Sachsen-Anhalt

Wassertropfen sind an einer Autoscheibe nach einem Regenschauer zu sehen.

Magdeburg - Wolken und vereinzelte Regenschauer bestimmen das Wetter am Dienstag in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, beginnt der Tag heiter, später zieht es aber zu. Richtung Norden fallen einzelne Schauer, im Süden regnet es gelegentlich. Die Temperaturen erreichen 17 bis 21 Grad, im Harz 13 bis 17 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt bei Tiefstwerten von 12 bis 8 Grad trocken. Am Mittwoch ziehen wieder einzelne Schauer und Gewitter auf bei 18 bis 21 Grad, im Harz zwischen 14 und 18 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag lockert es bei 12 bis 8 Grad immer wieder auf. Am Donnerstagmorgen ziehen Wolken auf und es zieht Regen von Westen nach Osten durch das Land. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad, im Harz zwischen 16 und 20 Grad.