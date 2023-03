Cuxhaven - An Bord einer belgischen Fregatte kurz vor Helgoland ist ein bewusstloser Marinesoldat aufgefunden worden. Das Schiff befand sich am Donnerstagmorgen rund 24 Kilometer südwestlich der Insel, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Dichter Nebel verhinderte zunächst den Einsatz eines Hubschraubers. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin einen in Cuxhaven stationierten Seenotrettungskreuzer. Die Fregatte lief dem anderen Schiffen entgegen, der Soldat konnte dann übergesetzt werden. Kurze Zeit später lichtete sich der Nebel, der Mann konnte von einem Rettungshubschrauber aufgenommen und zur weiteren Versorgung ans Festland geflogen werden.