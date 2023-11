Newport Beach - Die Polizei in Newport Beach ermittelt gegen NBA-Profi Josh Giddey wegen des Verdachts auf eine Beziehung mit einer minderjährigen Frau. Man habe Kenntnis von entsprechenden Anschuldigungen gegen den seit Oktober 21 Jahre alten Australier von den Oklahoma City Thunder und ermittle, teilte die Polizei aus der Stadt südlich von Los Angeles mit.

Warum die Ermittlungen in die Zuständigkeit der Behörde dort fallen, wollte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht beantworten. In den US-Bundesstaaten Kalifornien und Oklahoma ist man mit 18 Jahren volljährig.

Giddey war am Freitag von Journalisten auf die Vorwürfe angesprochen worden und wollte sich inhaltlich nicht dazu äußern. „Ich verstehe eure Fragen, ich verstehe total, dass ihr dazu was wissen wollt. Aber jetzt gerade habe ich nichts dazu zu sagen“, antwortete er nach Angaben von „The Athletic“. Die NBA hat eigene Ermittlungen aufgenommen. In den beiden Partien der Oklahoma City Thunder am Samstag und Sonntag kam Giddey jeweils zum Einsatz.