Berlin - Fußball-Regionalligist BFC Dynamo strebt den zwölften Triumph im Berliner Landespokal an. In der Vorschlussrunde setzte sich der elfmalige Sieger in einem Regionalliga-Duell gegen die VSG Altglienicke mit 3:2 (2:2, 1:0) nach Verlängerung durch. Im Endspiel im Mommsenstadion trifft der zehnmalige DDR-Meister am Tag der Amateure am 24. Mai auf Eintracht Mahlsdorf, das sich in einem Oberliga-Duell gegen den BFC Preußen mit 4:2 (2:2, 0:1) ebenfalls nach Verlängerung durchgesetzt hatte.

Vor 2.318 Zuschauern im Sportforum Hohenschönhausen hatte David Grötzinger mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze Altglienickes Torhüter Luis Zwick überwunden und die Gastgeber nach 22 Minuten mit 1:0 in Front gebracht. Altglienickes Robert Deziel (44.) sah kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem Foul die Gelb-Rote Karte.

Obwohl nur zu zehnt kam der Landespokalsieger von 2020 im zweiten Spielabschnitt zum Ausgleich durch den zur Pause eingewechselten Grace Bolufe (66.). Mcmoordy Hüther (85.) schien den Hausherren mit dem zweiten BFC-Treffer den Einzug in das Endspiel beschert zu haben, doch Altglienickes Paul Manzke erzwang in der Nachspielzeit die Verlängerung. Dort erlöste Rufat Dadashov (114.) den BFC mit einem verwandelten Handelfmeter.