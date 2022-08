BG Göttingen holt Nachwuchsspieler Taze Moore

Göttingen - Die BG Göttingen hat den US-Amerikaner Taze Moore verpflichtet und ihre Kaderplanung damit vorerst abgeschlossen. Der 24-Jährige kommt als sogenannter Rookie direkt von der Universität Houston (Texas) zum Basketball-Bundesligisten und erhält einen Einjahresvertrag, wie der Club am Dienstag mitteilte. „In Taze holen wir einen sehr athletischen Guard beziehungsweise Flügelspieler, der vielseitig ist und an beiden Enden des Feldes mit viel Energie spielt“, sagte Veilchen-Trainer Roel Moors. In der vergangenen Saison kam der Guard auf 36 Einsätze bei den Houston Cougars. Im Schnitt stand der US-Basketballer pro Partie 30 Minuten auf dem Parkett, erzielte 10,4 Punkte, holte 4,9 Rebounds und gab 2,9 Assists.