BHC-Damen: Einziges Berliner Team in den Hockey-Playoffs

Berlin - Die Damen vom BHC stehen als einziger Berliner Hockey-Bundesligist im Playoff-Viertelfinale. Zum Abschluss der Rückrunde gewann das Team von Trainer Tin Matković am Sonntag mit 4:3 nach Penaltyschießen gegen den Harvestehuder THC. „Wir haben uns über die Saison extrem weiterentwickelt und viel erreicht“, resümierte der Kroate. „Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg.“

Den Siegtreffer im heimischen Ernst-Reuter-Stadion erzielte Nationalspielerin Linnea Weidemann. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 (1:1) gestanden. Als Vierter der Gruppe B trifft der BHC nun im Viertelfinale auf den A-Spitzenreiter und Titelverteidiger vom Mannheimer HC. Dieser gewann am Sonntag mit 8:0 (4:0) bei den Zehlendorfer Wespen, die Letzter der Gruppe A wurden.

Der Damen-Aufsteiger muss sich somit in den Playdowns gegen den Club Raffelberg aus Duisburg behaupten. Ebenfalls in den Playdowns stehen die BHC-Herren, die ihre Gruppe A als Fünfter beendeten und nun auf den TSV Mannheim Hockey treffen. Alle Serien werden im Modus „Best of Three“ gespielt.

Zum Rückrundenabschluss unterlag der BHC mit 4:6 (3:2) beim Hamburger Polo-Club. BHC-Trainer Darren Cheesman meinte: „Wir haben es in der Hinrunde aus der Hand gegeben, indem wir dort zu viele Punkte liegen gelassen haben.“