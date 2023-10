Mannheim - Die Damen des Berliner HC haben zum Abschluss der Hinrunde in der 1. Feldhockey-Bundesliga mit 2:3 (1:2) beim Mannheimer HC verloren. Den Siegtreffer für den deutschen Meister erzielte Lucia Jiménez am Sonntag erst in der 59. Minute per Strafecke. Zuvor hatten Noemi Schöffer (28.) und Nationalspielerin Benedetta Wenzel (45.) ebenfalls per Strafecke jeweils die Führung des Favoriten wieder ausgeglichen.

„Wir wollen uns mit den Besten messen, müssen aber noch an unserer Chancenverwertung arbeiten“, monierte BHC-Trainer Tin Matković. Mit 16 Punkten aus elf Spielen überwintert der BHC damit auf Platz vier der Staffel B und ist weiterhin auf Viertelfinal-Kurs.

Aufsteiger Zehlendorfer Wespen verlor im Parallelspiel mit 0:3 (0:0) beim Münchner SC und beendet die Hinrunde damit als Sechster und Letzter der Staffel A. Bereits am Samstag waren die Wespen mit 0:3 in Mannheim unterlegen, während der BHC mit 3:2 im Penaltyschießen beim MSC gewann. Die Rückrunde beginnt am 23. März 2024.