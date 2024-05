Berlin - Die Herren des Berliner HC haben den direkten Klassenverbleib in der 1. Feldhockey-Bundesliga verpasst. Der BHC verlor am Sonntag das entscheidende dritte Duell der Playdown-Serie der Tabellenfünften mit 0:1 im Penaltyschießen gegen den TSV Mannheim Hockey. Jakob Brilla traf als einziger von insgesamt neun Schützen auf dem Zehlendorfer Ernst-Reuter-Sportfeld. Beim 1:1 (0:1) nach 60 Minuten hatte Junioren-Weltmeister Matteo Poljaric (54.) zuvor mit seinem Siebenmetertor Brillas frühe Führung (11./Strafecke) ausgeglichen.

Am Samstag hatte der BHC mit einem 3:2 (2:0)-Erfolg die „Best-of-Three“-Serie egalisiert. Nun kämpfen die Berliner am 18. Mai zuhause im „Playinn“ gegen den SC Frankfurt 1880 um den Ligaverbleib. Ebenfalls am Samstag hatten die BHC-Damen auch ihr zweites Playoff-Viertelfinale gegen den Mannheimer HC mit 1:2 (0:0) verloren. Die Entscheidung zugunsten des deutschen Meisters war erst 18 Sekunden vor Schluss per Strafecke gefallen.

„Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung, alle haben 150 Prozent gegeben“, sagte Damen-Trainer Tin Matković. „Ich habe dem Team nach Abpfiff gesagt, dass wir sehr viel Potenzial haben, wenn wir zusammenbleiben und weiter hart an uns arbeiten.“

Die Damen der Zehlendorfer Wespen holten indes in ihrer Playdown-Serie der Tabellenletzten beim 2:0 (1:0) gegen den Club Raffelberg den zweiten Sieg. „Playinn“-Gegner ist nun auswärts Uhlenhorst Mülheim.