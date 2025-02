Mit WM-Silber feiert Janina Hettich-Walz im Vorjahr ihren bisher größten sportlichen Erfolg. Jetzt ist sie Mutter geworden. In der kommenden Saison will die Biathletin wieder sportlich angreifen.

Berlin - Biathletin Janina Hettich-Walz ist Mutter einer Tochter geworden. „Endlich bist du da! Willkommen auf der Welt kleine Karlotta“, schrieb die Vizeweltmeisterin von 2024 bei Instagram. Dazu postete sie ein Bild, auf dem die Hand eines Babys den Finger eines Erwachsenen umklammert. Zudem verwendete die 28-Jährige den Hashtag „babygirl“ und ein rotes Herz.

Hettich-Walz fehlt aufgrund ihrer Schwangerschaft in der laufenden Biathlon-Saison. „In den Biathlonstadien sehen wir uns dann in der übernächsten Saison wieder“, hatte sie ebenfalls auf Instagram bei der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft verkündet.

Motivation durch andere Mütter im Leistungssport

Bei den Winterspielen 2026 will die Schwarzwälderin unbedingt starten. „In der Saison 2025/2026 ist es mein Ziel, wieder Teil der Mannschaft zu sein und an den Olympischen Spielen in Mailand teilzunehmen. Es gibt mittlerweile viele Beispiele von Athletinnen, die erfolgreich nach einer Schwangerschaft in die Weltspitze zurückgekehrt sind – das wäre auch mein Plan“, sagte sie.