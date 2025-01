In Oberhof muss Vanessa Voigt vorzeitig abreisen, in Ruhpolding könnte sie ihr Comeback feiern. Zwei Rückkehrer gibt es bei den Männern.

Ruhpolding - Vanessa Voigt steht nach ihrer krankheitsbedingten Abreise aus Oberhof im vorläufigen Aufgebot für den zweiten Biathlon-Heimweltcup in Folge. Allerdings werde die Entscheidung, ob die 27-Jährige in Ruhpolding bereits am Donnerstag im Einzel oder erst im Massenstart dabei sein wird, kurzfristig fallen, erklärte Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband. „Sollte Vanessa nicht an den Start gehen können, gehen wir in Hinblick auf die Weltmeisterschaften kein Risiko ein, und Marlene Fichtner rückt für sie ins Team“, so Bitterling.

Zudem wird Stefanie Scherer zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 und zum zweiten Mal überhaupt ein Weltcup-Rennen bestreiten. Sie ersetzt Julia Kink, die eine Pause einlegen wird.

Bei den Männern kehren Roman Rees und David Zobel dank ihrer ordentlichen Leistungen im zweitklassigen IBU-Cup zurück. Der 31-jährige Rees kam aufgrund gesundheitlicher Probleme in der Vorbereitung in dieser Saison bislang nicht im Weltcup zum Einsatz, Zobel hatte seinen Platz nach dem Auftakt im finnischen Kontiolahti verloren. Weichen müssen indes Philipp Horn und Simon Kaiser, die als Reservisten nachrücken könnten.