Biber sorgen für Schäden in Sachsen-Anhalt

Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 300.000 Euro aufgewendet, um Biberschäden in Sachsen-Anhalt zu beseitigen. (Archivbild)

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen vier Jahren mehrere Hunderttausend Euro eingesetzt worden, um von Bibern verursachte Schäden zu beheben. Dabei handelte es sich unter anderem um Maßnahmen zur Böschungssicherung, Gehölzberäumung und die Reinigung von Stauanlagen, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Alexander Räuscher (CDU) hervorgeht.

Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 300.000 Euro aufgewendet. Den Angaben zufolge leben in Sachsen-Anhalt entlang der Gewässer und Auen etwa 3.500 Biber in rund 1.400 Revieren. Die Anzahl der Biberreviere steige, hieß es. „Das resultiert aus der Neubesiedlung von Revieren im Süden des Landes an der Helme, Saale, Unstrut und Weißen Elster.“