Biene in Helm geflogen - Mopedfahrerin schwer verletzt

Walldorf - Mit einem Moped ist eine 15-Jährige im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gestürzt - Schuld daran soll eine Biene gewesen sein. Eine Polizeisprecherin sagte, dass die Schülerin am Montagnachmittag auf der B19 zwischen Walldorf und Wasungen unterwegs gewesen sei, als ihr eine Biene in den Helm flog. Beim Versuch die Biene zu entfernen, sei es zum Sturz gekommen. Dabei soll die Biene die 15-Jährige auch noch gestochen habe. Die Mopedfahrerin wurde zur Behandlung ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.