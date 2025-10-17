Unbekannte stoßen auf dem Dach eines Einkaufszentrums in Zwickau sieben Bienenstöcke um. Dabei sterben die Königinnen – die Völker sind nun in Gefahr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Zwickau - Unbekannte haben auf dem Dach der Zwickauer Arcaden sieben Bienenstöcke umgestoßen. Dabei wurden sie beschädigt und die Königinnen getötet, wie die Polizei mitteilte. In den betroffenen Völkern befanden sich rund 245.000 Bienen, die vermutlich durch den Verlust ihrer Königin sterben werden, hieß es weiter.

Die Tat soll sich zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen ereignet haben. Den Angaben zufolge gelangten die Täter über eine Nottür auf das gut einsehbare Dach des Einkaufszentrums. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise von Zeugen.